Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tedavisi hastanede sürüyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin tedavisi hastanede devam ediyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin tedavisi hastanede devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Danışmanlarından Mihayl Podolyak, Ukrainskaya Pravda'ya verdiği röportajda, Zelenskiy ve Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın tedavisinin hastanede sürdüğünü belirtti.

Podolyak, protokolün sıkı bir şekilde takip edildiği ve Zelenskiy ile Yermak'ın yanına kimsenin alınmadığı bilgisini paylaşarak, Zelenskiy'nin görüşmelerini çevrim içi yapabilmesi için teknik cihazların olduğu özel bir odada kaldığını kaydetti.

Zelenskiy, 9 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz