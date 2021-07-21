Kovid-19'a yakalanan Şilili tekvandocu Fernanda Aguirre, Tokyo 2020'den çekildi
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Kovid-19'a yakalanan Şilili tekvandocu Fernanda Aguirre, Tokyo 2020'den çekildi

Kovid-19'a yakalanan Şilili tekvandocu Fernanda Aguirre, Tokyo 2020'den çekildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'ya gelen Şilili tekvando sporcusu Fernanda Aguirre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası turnuvadan çekildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'ya gelen Şilili tekvando sporcusu Fernanda Aguirre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası turnuvadan çekildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 57 kiloda yarışacak Şilili tekvandocu Aguirre'nin girdiği Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı.

Kyodo ajansının Şili Olimpiyat Komitesine dayandırdığı bilgiye göre, pozitif sonuç sonrası Şilili sporcu, Tokyo Oyunlarından çekilme kararı aldı ve karantina noktasına nakledildi.

Böylelikle Aguirre, Japonya'ya geldikten sonra Tokyo 2020'den resmen ilk çekilen sporcu oldu.

Sporcunun çekilme kararı almasında, pozitif sonuç sebebiyle 10 gün karantinaya girme zorunluluğu etkili olduğu belirtildi.

Organizasyon Komitesi, sporcular, resmi yetkililer ve kontratlı işçiler dahil turnuvaya akredite kişilerde virüse yakalananların toplam sayısının 8 artışla 79'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Kovid-19'a yakalanan Şilili tekvandocu Fernanda Aguirre, Tokyo 2020'den çekildi - Haberler Spor
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