Kovid-19'a yakalanan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Harika hissediyorum çünkü aşılıyım" - Haberler
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Kovid-19'a yakalanan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Harika hissediyorum çünkü aşılıyım"

Kovid-19'a yakalanan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid:
AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Kovid-19'a yakalandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Kovid-19'a yakalandı.

Lapid, Kovid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

İsrailli Bakan, yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Harika hissediyorum çünkü aşılıyım. Gidin ve aşılarınızı olun, maske takın. Böylelikle bunu beraber atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un Omicron varyantı İsrail'i giderek etkisi altına alırken, Başbakan Naftali Bennett 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının Kovid-19'a yakalanabileceğini bildirmişti.

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AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

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