Kovid-19'a yakalanan eski sporcu Apaydın, tedavi sonrası sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kovid-19'a yakalanan eski sporcu Apaydın, tedavi sonrası sağlığına kavuştu

24.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:28
Kovid-19'a yakalanan eski sporcu Apaydın, tedavi sonrası sağlığına kavuştu

Judo, kuraş sporları hakemi, Hapkido Federasyonu ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, antrenör Ahmet Apaydın, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 50 günlük tedavi sonrası yendi.

Judo, kuraş sporları hakemi, Hapkido Federasyonu ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, antrenör Ahmet Apaydın, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 50 günlük tedavi sonrası yendi.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evinde izole edilen Apaydın, durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Apaydın, burada üç gün sonra yoğun bakıma alındı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen Apaydın, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alındı. Eski judocu, hastalığa yakalandıktan 50 gün sonra testinin negatif çıkması üzerine hastaneden taburcu edildi.

Apaydın, yaptığı açıklamada, hastalığı sporculuğu sayesinde yendiğini belirterek, "Tedavimde bana destek veren doktorlarıma ve desteğini esirgemeyen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Demet Akalın Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19'a yakalanan eski sporcu Apaydın, tedavi sonrası sağlığına kavuştu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 19:44:11. #1.14#
title