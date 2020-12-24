Kovid-19'a yakalanan eski sporcu Apaydın, tedavi sonrası sağlığına kavuştu

Judo, kuraş sporları hakemi, Hapkido Federasyonu ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, antrenör Ahmet Apaydın, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 50 günlük tedavi sonrası yendi.

Judo, kuraş sporları hakemi, Hapkido Federasyonu ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, antrenör Ahmet Apaydın, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 50 günlük tedavi sonrası yendi.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evinde izole edilen Apaydın, durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Apaydın, burada üç gün sonra yoğun bakıma alındı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen Apaydın, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alındı. Eski judocu, hastalığa yakalandıktan 50 gün sonra testinin negatif çıkması üzerine hastaneden taburcu edildi.

Apaydın, yaptığı açıklamada, hastalığı sporculuğu sayesinde yendiğini belirterek, "Tedavimde bana destek veren doktorlarıma ve desteğini esirgemeyen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı