Kovid-19'a yakalanan eski Bangladeş Başbakanı Halide Ziya yoğun bakıma alındı

Eski Bangladeş Başbakanı ve Milliyetçi Partisi Başkanı Halide Ziya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Eski Bangladeş Başbakanı ve Milliyetçi Partisi Başkanı Halide Ziya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Bangladeş Milliyetçi Partisi Sözcüsü Shamsuddin Didar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziya'ya 11 Nisan'da Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirtti.

Didar, 25 Nisan'da yapılan ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıkan Ziya'nın, 27 Nisan'da başkent Dakka'daki özel bir hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Başta Kovid-19 belirtileri görülmeyen Ziya'da bu sabah nefes darlığı başladığını anlatan Didar, 76 yaşındaki muhalif liderin koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildiğini belirtti.

Didar, eski başbakanın durumunun stabil olduğunu dile getirdi.

Hakkında 17 yıl hapis cezası var

Ülkenin eski Devlet Başkanı Ziyaur Rahman'ın eşi Halide Ziya, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada, 2018'de 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ziya'nın cezası, 15 Mart'ta sağlık gerekçeleriyle 6 ay ertelenmişti.

Artrit ve diyabet tedavisi gören Ziya'ya, bu sürede yurt dışına çıkma ve siyasi etkinliklere katılma yasağı getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı