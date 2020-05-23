Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu
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Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu

Burdur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 54 hastadan 51'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

23.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:02

Burdur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 54 hastadan 51'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, salgında iki aylık bir süreyi geride bıraktıklarını söyledi.

İl genelinde şu ana kadar 54 vaka görüldüğünü anlatan Şıldak, kronik rahatsızlığı bulunan 2 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Şıldak, hastalardan 51'inin iyileştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece bir hastamızın tedavisi devam ediyor, durumu iyiye gidiyor. Aldığımız her türlü tedbirin ayrı ayrı işe yaradığını gördük. Çeltik ilçesinde ortaya çıkan 30 vaka bir taziye ziyaretinden kaynaklandı. Tam 30 vatandaşımız burada maalesef hastalığa yakalanmış oldu. Bundan dolayı ilçemizde çok sıkı bir karantina tedbiri uyguladık. Bu tedbiri uygulamamış olsaydık yayılım yükselebilir, başka yerleşim yerlerine de sıçrama olabilirdi. Allah'a şükür böyle bir şeyi yaşamadık, insanlarımız da sabır gösterdi. Karantinadaki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını Vefa gruplarımızla temin ettik, tarımsal faaliyetlerine izin verdik, kimsenin bir mağduriyeti oluşmadı."

Ramazan Bayramı ile ilgili de uyarıda bulunan Şıldak, komşular arasında, apartman içlerinde bile bayramlaşma faaliyetinin olmaması gerektiğini kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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