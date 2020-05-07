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Kovid-19'a rağmen üretimini iki kat artırarak 10 ülkeye ihracat yapıyor

Kovid-19'a rağmen üretimini iki kat artırarak 10 ülkeye ihracat yapıyor
07.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:02

Konya'da 10 yıldır faaliyet gösteren ve damla sulama sistemleri imalatı yapan bir firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen kapasitesini iki katına çıkararak ürettiği ürünlerin önemli bir bölümünü İtalya, Azerbaycan ve Irak başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediyor.

Konya'da 10 yıldır faaliyet gösteren ve damla sulama sistemleri imalatı yapan bir firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen kapasitesini iki katına çıkararak ürettiği ürünlerin önemli bir bölümünü İtalya, Azerbaycan ve Irak başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediyor.

Merkez Selçuklu ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Teknoplast firmasının 2 bin metrekarelik fabrikasında 25 işçiyle damla sulama sistemleri üretiliyor.

Firmanın genel müdürü Veli Baldede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının birçok sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Tarım sektörünün diğer sektörlere göre daha fazla çalışması gerektiğini dile getiren Baldede, Kovid-19'a rağmen üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını belirtti. Baldede, şunları kaydetti:

"Tabii kapasitemizi artırdığımız için istihdama da katkı sağlıyoruz ve işçi alıyoruz. Yani üretimimize son hızımızla devam ediyoruz. Salgın sürecinden birçok sektörümüz olumsuz etkilendi ancak tarım sektörü hiç olmadığı kadar devam etmek zorundadır. Biz de bu bağlamda çiftçilerimizi ve tarımsal üretim yapanların ihtiyaçlarını karşılamak için kapasitemizin iki katı daha fazla üretim yapıyoruz."

"Ham madde fiyatlarının düşmesi bizi olumlu etkiledi"

Baldede, ülke olarak salgın sürecini fırsata çevirebileceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üretimimizin yüzde 60'ını iç piyasaya yüzde 40'ını ise yurt dışına gönderiyoruz. Yani yurt içinin yanı sıra yurt dışında İtalya, Azerbaycan ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeye mal göndermeye devam ediyoruz. Bunun yanında Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerine de ihracatımız devam ediyor. Yine birkaç gün önce Azerbaycan'a 2 tır damla sulama borusu gönderdik. Devletimiz sağ olsun üretim yapan fabrikalara bu süreçte özel izin verdi. Bu özel izinle üretimimize 24 saat devam ettik. Ham madde fiyatlarının düşmesi de bizi son derece olumlu etkiledi. İnşallah bu durumu avantaja çevirerek daha çok üretim yapacağız ve ihracatımızı artıracağız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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