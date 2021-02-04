BALIKESİR - Kovid-19'a rağmen geçen yıl ihracatını artıran Balıkesir'in 2023 hedefi 1 milyar dolar

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Türkiye'de tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Balıkesir'den geçen yıl yapılan ihracatta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine rağmen 2019'a göre artış kaydedildi.

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Balıkesir'den geçen yıl yapılan ihracatta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine rağmen 2019'a göre artış kaydedildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, Balıkesir geçen yıl 617 milyon 523 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2019'da 585 milyon 453 bin dolar ihracat yapılan ilde, yıllık bazda yüzde 5,5 artış yaşandı.

Balıkesir'in dış satımında özellikle geçen sene aralık ayında, 2019'un aynı dönemine göre yaşanan yüzde 34,57 yükseliş dikkati çekti. İlin, Aralık 2020'de dış satımı 72 milyon 490 bin dolar oldu.

Geçen yıl Irak, Almanya, ABD, İtalya ve Brezilya başta olmak üzere 163 ülkeye dış satım gerçekleştirilen Balıkesir'de en fazla ihracat kalemi, 147 milyon 537 bin dolarla hayvansal mamuller ve su ürünleri olarak kayıtlara geçti.

Bu grubu sırayla elektrik ve elektronik ürünler, hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv endüstrisi, kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Yaş meyve ve sebze, savunma ve havacılık sanayi, halı, kuru meyve ve mamulleri, iklimlendirme sanayi ve madencilik sektörlerinde en az yüzde 30 ihracat artışı sağlayan Balıkesir'in, 2023 yılı dış satım hedefi 1 milyar dolar olarak belirlendi.

İhracat rakamlarını AA muhabirine değerlendiren Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Kovid-19 aşılamalarının yaygınlaşmasıyla geçen seneye göre 2021'den daha umutlu olduklarını söyledi.

Kula, "Yaptığımız ihracat, ithalattan daha fazla. Biz şehir olarak cari fazla veriyoruz. Bu konuda da son derece mutluyuz." dedi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde gümrük müdürlüğü kurulması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kula, protokolü imzalanan yeni arıtma tesisinin genişleme alanıyla ilgili altyapı çalışmalarına kısa sürede başlanacağını dile getirdi.

Birçok firmanın, Kovid-19'a rağmen Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak için yer talebinde bulunduğunu bildiren Kula, "Balıkesir potansiyeli yüksek bir il. Özellikle İstanbul-İzmir otobanının tamamlanmasıyla yatırımcıların buraya hızlı bir ilgisi var. Biz de Balıkesir olarak inşallah 2023 yılında 1 milyar dolarlık ihracat ve yeni istihdamlarla hedeflerimizi daha da yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Bütün yollar Balıkesir'den geçecek"

Rahmi Kula, kentin coğrafi konumunun önemine işaret ederek, 18 Mart 2022'de açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Trakya'ya geçiş yolunun Balıkesir'den sağlanacağını anımsattı.

Köprüyü, şehrin Avrupa'ya açılan kapısı olarak gördüklerini ifade eden Kula, şöyle konuştu:

"Bütün yollar Balıkesir'den geçecek. Yatırımda, üretimde hem pazara hem de ham maddeye yakınlık önemlidir. Balıkesir, demir yolu, kara yolu ve hava yoluyla ikisine de yakındır. Bandırma ve Çandarlı limanına çok yakınız, bu sayede ham maddeye yakınız. Coğrafi konum olarak da 25 milyonluk nüfusa yakınız. Yatırımcıların Balıkesir'i tercih etmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu lokasyon uygunluğudur. Bandırma ve Ayvalık'ta iki gümrük müdürlüğümüz var fakat merkezde de gümrük müdürlüğü kurulacak. Çünkü ihracatçının en büyük isteği gümrük müdürlüğüdür. Firmalar ürettiği malı hızlı bir şekilde gümrükleyerek gideceği yere göndermek ister. Bu anlamda da ihracatçı firmalar için merkezde kurulacak gümrük müdürlüğünün çok faydası olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya