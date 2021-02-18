Kovid-19'a rağmen gece saatlerinde Tokyo'da gezen iktidar milletvekili istifa etti
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Kovid-19'a rağmen gece saatlerinde Tokyo'da gezen iktidar milletvekili istifa etti

18.02.2021 07:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 07:48
Kovid-19'a rağmen gece saatlerinde Tokyo'da gezen iktidar milletvekili istifa etti

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine rağmen gece saatlerinde Tokyo'da dolaştığı ortaya çıkan iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili Şirasuka Takaki, partisinden istifa etti.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine rağmen gece saatlerinde Tokyo'da dolaştığı ortaya çıkan iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili Şirasuka Takaki, partisinden istifa etti.

Temsilciler Meclisi Üyesi Şirasuka, düzenlediği basın toplantısında, 10 Şubat'ta başkent Tokyo'nun Akasaka bölgesi ile Azabujuban bölgesindeki restoranlarda akşam saat 20.00'den gece yarısına dek kaldığını kabul etti.

Şirasuka, "Olağanüstü hal (OHAL) yürürlükteyken buluşma yerlerini ziyaret etmemden dolayı özür dilerim." ifadesini kullanarak, LDP'den istifa ettiğini ve Ekim 2021'de olağan seçim yarışında yer almayacağını söyledi.

LDP Meclis İşleri Komitesi Başkanvekili Matsumoto Jun ve LDP'nin koalisyon ortağı Komeito üyesi Toyama Kiyohiko da Tokyo'nun Ginza bölgesindeki restoranları gezdiğini kabul ederek, Şubat başında milletvekilliğinden istifa etmişti.

OHAL, 7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat'a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama ay başında Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil 10 eyalette 7 Mart'a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

OHAL'de eyaletlerde şehir karantinası ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Saat 20.00'den sonra ihtiyaç dışında halktan evlerinden çıkmamaları isteniyor.

Restoranlar, eğlence yerleri, mağazalar ve spor salonlarından en geç saat 20.00'de kapanmaları, alkol satışının da saat 19.00'dan sonra durdurulması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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