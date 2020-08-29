Kovid-19'a karşı "yeşil bitki"den aşı çalışmasında sevindirici gelişme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19'a karşı "yeşil bitki"den aşı çalışmasında sevindirici gelişme

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Kovid-19'a karşı
29.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:45

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeşil bitki üzerinden geliştirdikleri iki aşı çalışmasının hayvanlarda başarılı sonuçlar verdiğini ve insanlar üzerinde denenebilecek duruma geldiğini bildirdi.

ABD'de yaklaşık 14 yıl aşı gelişimi üzerine çalışan ve 2014'ten bu yana da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Bölümünde sıtma, şarbon ve kuduz aşılarının üretimini gerçekleştiren Mammedov, 20 kişilik ekibiyle yaklaşık 4 ay önce Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarına başladı.

Mammedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, laboratuvarda özel olarak ürettikleri tütün bitkisi familyasına ait "Nicotiana Benthamiana" üzerinde yeni nesil aşı çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Aşı, antikor ve tarımsal olarak tedavi amacıyla kullanılan her türlü protein üretimi için bitki ekspresyon sistemini kullandıklarını belirten Mammedov, sisteme göre ilgili aşı genlerini yeşil bitki yaprakları hücrelerine aktardıklarını anlattı.

Mammedov, Kovid-19'a karşı bitkide ürettiklerini proteini alarak saf hale getirdiklerini vurguladı.

Kovid-19'a özel iki "aşı adayı" geliştirildi

Bu doğrultuda iki aşı adayı geliştirdiklerini aktaran Tarlan Mammedov, şunları ifade etti:

"Ürettiğimiz aşı adaylarının Kovid-19'a özel bağışıklık sağladığını gördük. Hayvanlar üzerindeki test çalışmalarında başarılı sonuçlar elde ettik. Aşı adaylarının Kovid-19 hastalarının plazma antikorları tarafından çok yüksek seviyede tanınmasını doğruladık. Yani aşı adaylarının proteinlerinin aktif ve düzgün çalıştığını, bundan dolayı yüksek bağışıklık sağladığını gördük. Kan testlerinde, bir doz aşıyla bağışıklık sağlayabildiğimizi tespit ettik."

"Aşı adaylarını insanlarda test edebiliriz"

Mammedov, hayvan deneylerinin sonuçlarına göre artık aşı adaylarının insanlarda da denenebileceğini dile getirdi.

Elde ettikleri sonuçların son derece başarılı olduğuna dikkati çeken Mammedov, "Ürettiğimiz aşı adaylarının güzel, güvenli ve tüm mutasyonlara karşı etkili bir aşı olacağına inanıyoruz. Artık Kovid-19 aşı adaylarını insanlarda test edebiliriz. Üretim ve saflaştırma verimi, antijenlerin ticarileştirilmesini sağlayacak kadar yüksek." ifadelerini kullandı.

Mammedov, çalışmayı rapor halinde Aşı Bilim Kuruluna sunduklarını, kısa süre içinde Sağlık Bakanlığına da göndereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Sağlık
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti
Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor
Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor
Tanesi tarlada 20, markette 35 lira! Ejder meyvesi kazancıyla üreticiyi cezbediyor
Tanesi tarlada 20, markette 35 lira! Ejder meyvesi kazancıyla üreticiyi cezbediyor
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Elon Musk, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı
Elon Musk, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Ozan Güven Hande Erçel Okan Bayülgen
Spor Caner Erkin Eddie Newton Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Yunan İzmir Yunanistan
Şu an buradasınız: Kovid-19'a karşı "yeşil bitki"den aşı çalışmasında sevindirici gelişme - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 11:48:27. #1.14#
title