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Kovid-19'a karşı Pandemi İzolasyon Takip Projesi geliştirildi

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) oluşturuldu.

08.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:44
Kovid-19'a karşı Pandemi İzolasyon Takip Projesi geliştirildi

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) oluşturuldu.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca geliştirilen projeye ilişkin detaylar paylaşıldı.

İzolasyonun yeni tip koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için en önemli tedbir olduğu vurgulanan açıklamada, "Özellikle Kovid-19 testi pozitif olanların ve tanı konulanlarla teması olanların izolasyonu bu dönemde hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Pandemi İzolasyon Takip Projesini hayata geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Projenin, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındığı belirtilen açıklamada, proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesinin planlandığına yer verildi.

İzolasyona riayet etmeyenler mesajla uyarılacak

İzolasyona riayet etmeyenlerin uyarılacağına dikkat çekilen açıklamaya göre, proje ile Kovid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

Sistemin güvenliği sıkı kontrol altında olacak

Türkiye'nin, Kovid-19'a karşı yürüttüğü etkin mücadelede teknolojinin imkanlarından da yararlandığına değinilen açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak projeyle bulaşın büyük oranda azaltılması hedefleniyor. Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek." değerlendirmesi yapıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projelerin, Kovid-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan verdiğine işaret edilen açıklamada, "Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek." denildi.

Projenin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılık teşkil etmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6698 sayılı Kanun'un 'Özel nitelikli verilerin işlenme şartları' başlıklı 6. maddesinin üçüncü fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası olmaksızın işlenmesini mümkün kılan istisnai amaçlar düzenleniyor. Buna göre, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği öngörülüyor. 6698 sayılı Kanun gerekçesinde, mezkur maddede ifade edilen yetkili kurum ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık tesisleri olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla salgınla mücadele kapsamında hem konum bilgisi gibi kişisel verilerin hem de Kovid-19 testinin pozitif olduğu bilgisi gibi özel nitelikte kişisel verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesi ve aktarılması 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmiyor."

Kaynak: AA

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