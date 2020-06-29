Kovid-19'a karşı maske takma zorunluluğu getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19'a karşı maske takma zorunluluğu getirildi

Niğde Pandemi Kurulu, 1 Temmuz'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu kararı aldı.

29.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:33

Niğde Pandemi Kurulu, 1 Temmuz'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu kararı aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için oluşturulan İl Pandemi Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Şimşek, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski en aza indirmek adına birçok tedbiri hayata geçirdiklerini söyledi.

Alınan tedbirler neticesinde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren kontrollü sosyal hayat dönemine girildiğini hatırlatan Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Artık bir taraftan hayat devam edecek, bir taraftan da tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi maske kullanımı, sosyal mesafe, el yıkama ve hijyen. İlimizde aldığımız tedbirler sonucu salgının başlangıcından bu yana ülke ortalamasına göre iyi bir çizgimiz oldu. Hatta ilk zamanlar hiç vakamız yoktu. Ancak ülke genelindeki artışa paralel olarak ilimizdeki vakalar da zamanla arttı. Yine çalışmalar ve çabalarımız sonucu bu vakaları minimum noktaya indirmeyi başardık. Birçok hastamız iyileşerek taburcu edildi. Şimdi yeni bir döneme girdik, kontrollü sosyal hayat dönemi. Maalesef 1 Haziran'da başlayan bu dönemden sonra minimum seviyeye indirdiğimiz vakalarda ilimizde bir tırmanış söz konusu. Bu tırmanışı durdurmak, salgının yayılmasına engel olmak ve salgının etkilerini asgari seviyeye indirmek adına ekstra tedbirler alınmasını kararlaştırdık. İnşallah aldığımız ve alacağımız tedbirlerle ve vatandaşlarımızın da bu tedbirlere uyması ile bu salgınla en iyi şekilde baş edebileceğiz ve seyrini kontrol edilebilir bir düzeyde tutabileceğiz."

Toplantıda, İl Pandemi Kurulunca 1 Temmuz'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verildi.

Toplantıya, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş ile kurul üyeleri katıldı.

Kovid-19'a karşı maske takma zorunluluğu getirildi

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor Haber
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı Haber
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi Haber
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Haber
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı Haber
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Muğla Milli Deprem Temmuz
Şu an buradasınız: Kovid-19'a karşı maske takma zorunluluğu getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 20:37:19. #1.14#
title