Kovid-19'a Karşı Dünya Başkentleri Platformu nedir? Kovid-19'a Karşı Dünya Başkentleri Platformu'nda hangi şehirler, başkentler, ülkeler var? Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mansur Yavaş öncülüğünde "Kovid-19'a Karşı Dünya Başkentleri Platformu" kuruldu. Açıklama sonrası Kovid-19'a Karşı Dünya Başkentleri Platformu nedir ve hangi ülkeler üyedir, merak edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini dünya başkentleriyle paylaşmaya başladı. Bu kapsamda Kovid-19'a Karşı Dünya Başkentleri Platformu kuruldu. Peki, Kovid-19'a Karşı Dünya Başkentleri Platformu nedir? Kovid-19'a Karşı Dünya Başkentleri Platformu'na hangi ülkeler var? İşte, detaylar…

KOVİD-19'A KARŞI DÜNYA BAŞKENTLERİ PLATFORMU NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öncülüğünde 43 başkent COVID-19 salgını için bir araya geldi. Sıfır noktası Başkent Ankara olan ve "sorun küresel, çözüm yerel" ilkesiyle "COVID-19'a Karşı Dünya Başkentleri" adlı bir platformun bulunduğu başkentler, koronavirüsle mücadelede alınan tedbir ve tecrübelerini dayanışma içinde paylaşmaya başladı. Otomatik çeviri ile 102 dilde yayımlanan makaleler "www.capitalsinitiative.org" internet sitesi üzerinden kullanıma açıldı.

Platformda, 30 kişilik ekip başkentler ve büyükelçiliklerle irtibat halinde önemli verilere ulaşıyor. Günlük ortalama 5 bilimsel makalenin paylaşıldığı platformda, salgın hastalığa karşı alınacak önlemler otomatik çeviri ile 102 dilde yayımlanıyor.

Sitede dünya haritası üzerinden ülke ülke vaka ve ölüm sayılarına ulaşılabilirken, günlük bilgiler ve tüm çalışmalar anlık olarak platforma konuluyor.

ÇOKLU DİLDE TERCÜME

"COVID-19'a Karşı Dünya Başkentleri" platformunda 30 kişilik bir ekip başkentler ve büyükelçiliklerle irtibat halinde önemli verilere ulaşırken, günlük ortalama 5 bilimsel makalenin paylaşıldığı platformda salgın hastalığa karşı alınacak önlemler otomatik çeviri ile 102 dilde yayınlanır hale geldi.

www.capitalsinitiative.org adresi üzerinden uluslararası medyadan alınan haberlerin yanı sıra uluslararası makalelerin de yer aldığı tüm bilgiler anında Türkçe'ye çevrilirken, çoklu dil desteği sayesinde tüm dünyadan takip kolaylaştı.

DÜNYADA TANINAN ÖRNEK PLATFORM

Sitede dünya haritası üzerinden ülke ülke vaka ve ölüm sayılarına ulaşılabilirken, günlük bilgiler ve tüm çalışmalar anlık olarak platforma konularak, bilgi ve tecrübe paylaşımı başkentler arasında görünür kılındı.

Kent yönetiminde sosyal belediyecilik ve halk sağlığını önceleyen anlayışla salgınla mücadelesini yürüten Başkan Yavaş'ın hayata geçirdiği bu proje aynı zamanda ortak akılla dünya başkentlerini buluşturarak rehber bir çalışma olarak da tanındı.

KOVİD-19'A KARŞI DÜNYA BAŞKENTLERİ PLATFORMU'NDA HANGİ BAŞKENTLER VAR?

Kororanavirüs ile mücadelede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tüm çalışmaların da paylaşıldığı platformda şu başkentler yer alıyor:

"Atina, Bağdat, Bangkok, Banjul, Bişkek, Brüksel, Budapeşte, Buenos Aires, Bükreş, Dnipro, Doha, Guanco, İslamabad, Kanberra, Karkiv, Kiev, Lefkoşa Türk Belediyesi, Londra, Lübliyana, Maputo, Moskova, Nur- Sultan, Paris, Pekin, Priştine, Riga, Saraybosna, Sejong, Seul, Shenzhen, Singapur, Tahran, Taipei, Talin, Tiflis, Tiran, Tokyo, Tunus, Ulan Batur, Vaşington, Viyana, Zagreb."