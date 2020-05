Kovid-19'a karşı D vitamini eksikliğinin giderilmesi tavsiyesi

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, D vitamini eksikliğinin salgında enfeksiyona davetiye çıkardığını belirtti.

Gökosmanoğlu, yaptığı yazılı açıklama, küresel sağlık örgütlerinin pandemi olarak kabul ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğuna işaret etti.

Salgında alınacak en iyi önlemin bağışıklık sistemini korumak olduğunu vurgulayan Gökosmanoğlu, "Vitamin D yetersizliği olan hastalarda Kovid-19 enfeksiyonu daha sık ve daha ağır seyrediyor. Vitamin D düzeyi normal olan hastalarda enfeksiyonun daha hafif seyirli olduğu yeni yapılan çalışmalarda gösteriliyor." ifadesini kullandı.

Gökosmanoğlu, bağışıklık desteği için kanıtı en güçlü mikrobesinlerin vitamin C-D ve çinko olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Veriler ve bulgular çelişkili olmasına rağmen mevcut kanıtlar, bağışıklık destekleyici rolleri olan çoklu mikrobesinlerle takviyenin bağışıklık fonksiyonunu modüle edebileceğini ve enfeksiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir. Vitamin D, kemik gelişimi için elzem olan bir vitamindir. Ayrıca bunun ötesinde klinik pratikte önemli yansımalar bulacağı şüphe götürmeyen immünomodülatör ve bağışıklık fonksiyonlarını da düzenlediği araştırmalarda gösterildi. D vitamin eksikliği, enfeksiyonlara ve bağışıklık sistemi hastalıklarına yatkınlığın yanı sıra kanser gelişiminde de artış ile ilişkili. Vitamin D kan tahlili yapılmadan da kullanılabilir, çünkü ülkemizde eksiklik yüzde 90 civarındadır. Vitamin C, Çin ve bazı ülkelerde çok yüksek dozda kullanılmış. Bu dozları oral ilaçlarla almanız mümkün değil. Bu nedenle vitamin C doğal yollarla alınmalıdır. Kış meyveleri bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır."

