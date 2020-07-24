"Kovid -19'a karşı büro malzemeleri ve mobilyalarını saf suyla temizleyin" önerisi Adana'da büro malzemeleri üreten firmanın yetkilisi Zuhal Doğru, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) büro malzemesi ve mobilyalarının saf suyla temizlenmesi önerisinde bulundu.

Adana'da büro malzemeleri üreten firmanın yetkilisi Zuhal Doğru, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) büro malzemesi ve mobilyalarının saf suyla temizlenmesi önerisinde bulundu.

Kentte üretim yapan firmanın yetkilisi Doğru, salgın sürecinde büro malzemeleri ile mobilyaların temizliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Doğru, ürünlerini müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte ettiklerini belirterek, "Ofis mobilyalarında tamamıyla saf su kullanmak doğru olandır. Büro malzemelerinde saf suyla temizlik yapıyoruz. Bunu 2 saatte bir tekrar etmemiz lazım." dedi.

Mobilya ürünlerinin temizliğinde yaptıkları çalışmadan dolayı taleplerinin arttığını vurgulayan Doğru, "Kendi ofisimiz ve mağazamızda uyguladığımız birkaç yöntem var çünkü biz de hijyene dikkat etmek zorundayız. Mağazamızda daha çok suni deri kullanıyoruz. Suni deri döşemelerin temizliğinde mobilya temizleyicisi spreylerle çok rahat temizlenebilir. Biz de mağazamızda aynı yöntemi uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde ofislerde kullanılan alkol ve deterjanla temizliğin büro malzemelerinin deri ve kumaşlarında çatlamalara yol açabileceğini anlatan Doğru, bu tahribatın deri sütü ile ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.

Kovid-19 sürecinden sonra ofis düzeninde sosyal mesafe kuralının ön plana çıktığını dile getiren Doğru, "Pandemiden dolayı büro malzemelerinin ebatları değişti. Son dönemlerde açık ofisler çok fazla kullanılmakta. Açık oturma grupları veya ikili, üçlü oturumlar kullanılıyor. Bu tür oturumlarda bölücü panellerin yüksekliği son dönemlerde insan gözü seviyesine çıkartılarak bir çalışma yapılıyor. Sosyal mesafe ve maske dışında bu tür önlemleri de almak gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA