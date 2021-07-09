Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
Başkent Cezayir'de aşılama kampanyasından detay görüntüler Cami önlerinde kurulan çadırlardan detaylar Aşı yapan vatandaşlardan detaylar Sağlık personeli Nezihe Şalan ile röportaj Aşı yapan Cezayirli vatandaş Kemal Şeybani ile röportaj Aşı yapan Cezayirli vatandaş Hamit Gamrasa ile röportaj...
Başkent Cezayir'de aşılama kampanyasından detay görüntüler
Cami önlerinde kurulan çadırlardan detaylar
Aşı yapan vatandaşlardan detaylar
Sağlık personeli Nezihe Şalan ile röportaj
Aşı yapan Cezayirli vatandaş Kemal Şeybani ile röportaj
Aşı yapan Cezayirli vatandaş Hamit Gamrasa ile röportaj CEZAYİR - Cezayir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ulusal aşılama kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında, başkent Cezayir'de cami önleri başta olmak üzere aşı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı