Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor

Başkent Cezayir'de aşılama kampanyasından detay görüntüler Cami önlerinde kurulan çadırlardan detaylar Aşı yapan vatandaşlardan detaylar Sağlık personeli Nezihe Şalan ile röportaj Aşı yapan Cezayirli vatandaş Kemal Şeybani ile röportaj Aşı yapan Cezayirli vatandaş Hamit Gamrasa ile röportaj...