Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
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Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Başkent Cezayir'de aşılama kampanyasından detay görüntüler Cami önlerinde kurulan çadırlardan detaylar Aşı yapan vatandaşlardan detaylar Sağlık personeli Nezihe Şalan ile röportaj Aşı yapan Cezayirli vatandaş Kemal Şeybani ile röportaj Aşı yapan Cezayirli vatandaş Hamit Gamrasa ile röportaj...

Başkent Cezayir'de aşılama kampanyasından detay görüntüler

Cami önlerinde kurulan çadırlardan detaylar

Aşı yapan vatandaşlardan detaylar

Sağlık personeli Nezihe Şalan ile röportaj

Aşı yapan Cezayirli vatandaş Kemal Şeybani ile röportaj

Aşı yapan Cezayirli vatandaş Hamit Gamrasa ile röportaj CEZAYİR - Cezayir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ulusal aşılama kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında, başkent Cezayir'de cami önleri başta olmak üzere aşı yapıldı.

Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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