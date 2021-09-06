Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 1,2 milyon doz, Gana'ya ulaştı
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Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 1,2 milyon doz, Gana'ya ulaştı

Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 1,2 milyon doz, Gana'ya ulaştı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Moderna aşısından 1,2 milyon doz teslim aldı.

Batı Afrika ülkesi Gana, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Moderna aşısından 1,2 milyon doz teslim aldı.

ABD hükümetinin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Gana hükümetine sağladığı Moderna aşısından 1,2 milyon doz, Akra'ya ulaştı.

COVAX programı kapsamında geçen ay da Gana hükümetine 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısı teslim edilmişti.

Ekim sonuna kadar 18 milyon doz Kovid-19 aşısı alımı hedefleniyor

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, dünya genelinde Kovid-19 aşı sıkıntısı olduğunu ancak ekim sonuna kadar 18 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 120 bin 452 kişi virüse yakalandı, 112 bin 460 kişi iyileşti, 1052 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
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Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 1,2 milyon doz, Gana'ya ulaştı - Haberler
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