Kovid-19'a ilişkin "Erişkin Hasta Tedavi Rehberi" güncellendi
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Kovid-19'a ilişkin "Erişkin Hasta Tedavi Rehberi" güncellendi

Sağlık Bakanlığınca güncellenen Erişkin Hasta Tedavi Rehberine göre, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yatarak tedavi uygulaması gerekmeyen vaka ve yakın temaslılarına filyasyon ekipleri tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi düzenlenebileceği belirtildi.

Kovid-19'a ilişkin
04.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:40

Sağlık Bakanlığınca güncellenen Erişkin Hasta Tedavi Rehberine göre, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yatarak tedavi uygulaması gerekmeyen vaka ve yakın temaslılarına filyasyon ekipleri tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi düzenlenebileceği belirtildi.

Bakanlığın Kovid-19'a ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yayımlanan Kovid-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi güncellendi.

Rehberde, "Ayaktan başvuran hastalar için olası Kovid-19 vaka sorgulama kılavuzu", "Belirlenen Kovid-19 polikliniğinde erişkin hasta yönetimi", "Kovid-19 erişkin hasta tedavisi"ne ilişkin kapsamlı bilgiler yer aldı.

Kovid-19 hastalarında tedaviye ilişkin rehberde, "Günümüzde Kovid-19 ic¸in gu¨venilirligˆi ve etkinligˆi kanıtlanmıs¸ spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Bu hastalıgˆa etkili bir tedavi bulabilmek amacıyla s¸u anda c¸ok sayıda ilac¸la 100'den fazla randomize kontrollu¨ (Rastgele seçilen örneklem üzerinden) c¸alıs¸ma yapılmakta, bir kısmının o¨nu¨mu¨zdeki aylar ic¸inde sonuc¸larının ac¸ıklanması beklenmektedir." bilgisine dikkat çekildi.

Rehberde, tedavi sec¸eneklerinin, randomize kontrollu¨ c¸alıs¸malar c¸erc¸evesinde ve digˆer bilimsel aras¸tırmalar ile elde edilen bilgilere dayalı kullanımının daha akılcı oldugˆunun bilindiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"İc¸inde bulunulan durumun aciliyeti ve bilimsel verilerin kısıtlılıgˆı nedeniyle, etkili olabilecegˆi yo¨nu¨nde sınırlı da olsa veri bulunan tedavi sec¸enekleri, tu¨m du¨nyada yaygın bir s¸ekilde bu hastalar ic¸in kullanılmaktadır. Viral enfeksiyonların genelinde oldugˆu gibi, SARS'tan ve influenzadan elde edilen veriler, antiviral tedavinin erken bas¸lanmasının daha yararlı oldugˆunu du¨s¸u¨ndu¨rdu¨gˆu¨ ic¸in de antiviral ilac¸ların mu¨mku¨n oldugˆunca erken bas¸lanması o¨nerilmis¸tir.

Kovid-19 hastalarında olası tedavi sec¸eneklerinin kombine kullanımı, hasta o¨zelinde ve var olan ilgili literatu¨ru¨n tu¨mu¨ degˆerlendirilerek du¨s¸u¨nu¨lmeli, kullanılan ilac¸ların etkiles¸imleri ve istenmeyen etkileri konusunda tedbirli olunmalıdır. Kovid-19'a o¨zgu¨ bir tedavinin bulunması c¸ok zaman alacagˆı ic¸in mevcut pandemi sırasında u¨lkemizde ve bas¸ta Avrupa ve ABD olmak u¨zere digˆer u¨lkelerde bu hastalıgˆa kars¸ı antiviral olarak, insanlarda daha o¨nce bas¸ka hastalıkların tedavisi ic¸in ruhsatlandırılmıs¸, bu endikasyonlarda yaygın bir s¸ekilde kullanılmıs¸, gu¨venli oldugˆu go¨sterilmis¸ ve invitro olarak SARS-CoV'ye etkili oldugˆu belirlenmis¸ hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir gibi ilac¸lar o¨nerilmis¸ ve kullanılmıs¸tır. Bu ilac¸ların Kovid-19'daki etkinligˆi ve gu¨venilirligˆi konusunda c¸ok sayıda c¸alıs¸ma halen devam etmektedir."

Çalışmanın sonuçları bekleniyor

Rehberde, bu konunun ac¸ıklıgˆa kavus¸ması ic¸in halen yapılmakta olan randomize kontrollu¨ c¸alıs¸maların sonuc¸larının beklendiği vurgulandı.

Kovid-19'un tedavisi konusunda yayımlanacak c¸alıs¸maların sonuc¸larına go¨re bu o¨nerilerin gu¨ncellenmesine devam edileceğine vurgu yapılan rehberde, "Mevcut bilimsel veriler asemptomatik olup, Kovid-19 PCR testi pozitif saptanmıs¸ bireylere antiviral tedavi bas¸lanmasını gu¨c¸lu¨ bir s¸ekilde desteklememektedir. Ancak erken bas¸lanan ilac¸ların daha etkili oldugˆuna ilis¸kin genel bilgilere dayanarak, hastayı degˆerlendiren hekimin uygun bulması halinde ve yan etkiler konusunda dikkatli olmak kaydıyla bu hastalara antiviral tedavi bas¸lanabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Buna göre, yatarak tedavi uygulaması gerekmeyen vaka ve yakın temaslılarına filyasyon ekipleri tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi de düzenlenebilecek.

Kaynak: AA

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