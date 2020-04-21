Kovid-19'a "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile göğüs gerdi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretimlerini sürdürmesini sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretimlerini sürdürmesini sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı, istihdamda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve virüs salgınının yaratabileceği ekonomik tahribatın en düşük seviyede kalmasını hedefliyor.

Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankalarının Kredi Garanti Fonu ile sunduğu paketler, küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor.

Ekonomik İstikrar Kalkanı ile işverenden çalışana, esnaftan emekliye, çiftçiden kamu personellerine kadar birçok kesim için düzenlemeler içeren söz konusu paketler, Kovid-19 salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde önemli rol oynuyor.

"Destek sayesinde işçi çıkarmadık üretime devam ediyoruz"

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Tur Un Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Beşer de bu destek kapsamında aldığı krediyle üretime tam kapasite devam ediyor.

Beşer, AA muhabirine, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan krizden olumsuz etkilenmeden Ekonomik İstikrar Kalkanı ile üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Kriz döneminde işçi çıkarmayı hiç düşünmeden üretime ara vermeyi planladıklarını anlatan Beşer, bu dönemde Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın devreye girdiğini dile getirdi.

VakıfBank ve Ziraat Bankasının Kredi Garanti Fonu'ndan yararlandıklarını belirten Beşer, şöyle devam etti:

"Onların desteği sayesinde kriz döneminde faaliyeti durdurmadık, hiçbir işçimizi işten çıkarmadık, işimize devam ediyoruz. Kredi almadan kriz döneminde bir süre 1-2 ay üretimi durdurmayı düşündük ama bankalar bize bu teklifle gelince biz de oturduk ve bir plan yaptık, destek sayesinde durmamıza gerek kalmadı. Bizler için iyi oldu ve yeni yeni de pazarımız tekrar açılmaya başladı. Bu destek sayesinde çalışabiliyoruz."

"Çok hızlı şekilde kredimizi çıkardılar"

Kredi Garanti Fonu kapsamında yaptığı kredi başvuru sürecinin çok hızlı ilerlediğini vurgulayan Beşer, "Kısa sürede kredilerimiz çıktı, her iki bankadan da son derece memnunuz." dedi.

Ürettikleri unun yüzde 85'ini ihraç ettiklerini anlatan Beşer, şunları kaydetti:

"Bu krediler sayesinde ihracatımıza kesintisiz devam ediyoruz. Müşterimizi, pazarı kaybetmememiz açısından da son derece faydalı oldu. Günlük 400 ton buğday üretimimiz var. Aylık 9-10 bin ton buğday kırıyoruz ve buradan çıkan ürünün de yüzde 85'ini ihracat yapıyoruz, yüzde 15'ini de iç piyasaya satıyoruz. Bu dönemde devletimizin yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç verdi."

Beşer, dünyada bu kadar kriz varken işlerine devam edebilmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Devletimize ve devletimizin kontrolündeki bankalara yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA