"Kovboy muhtar"ın bindiği at arazide ölü bulundu - NİĞDE
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"Kovboy muhtar"ın bindiği at arazide ölü bulundu - NİĞDE

Niğde'de, İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mahalle sakinlerine hizmet ederken bindiği at, arazide ölmüş halde bulundu.

27.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:53

Niğde'de, İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mahalle sakinlerine hizmet ederken bindiği at, arazide ölmüş halde bulundu.

Somkaya'nın, evlerine kapanan mahalle sakinlerini şenlendirmek için kovboy şapkası ve kıyafeti giyerek bindiği at, sahibi Onur Küçük tarafından Efendibey Mahallesi'nde arazide yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Atının silahla vurularak öldürüldüğünü öne süren Küçük, muhtar Somkaya ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Onur Küçük, gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilgilenemediği için atını araziye bıraktığını belirterek, "At evimizin çok uzağına gitmezdi, çevrede yayılırdı. Kim öldürdüyse bulunmasını ve hukuk önünde cezasını çekmesini istiyorum." dedi.

Muhtar Somkaya da atın 2 gün önce vurulduğu bilgisine ulaştıklarını öne sürerek, "Atı kim vurduysa şikayetçi olacağız. At, karnında yavrusuyla maalesef öldü. Bir kişinin, atın sahiplerine 'atı burada görürsem vururum' dediğini öğrendik. Yetkililerden gerekeni yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

'Kovboy muhtar'ın bindiği at arazide ölü bulundu - NİĞDE

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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