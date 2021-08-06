Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
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Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu Acelle Yaylasında çıkan yangın panik oluşturdu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası'nda ormanlık alanda ateşe verilen çöpler panik oluşturdu.

Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu

Acelle Yaylasında çıkan yangın panik oluşturdu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası'nda ormanlık alanda ateşe verilen çöpler panik oluşturdu. Ormana sıçramak üzere olan yangın, için eline kovayı alan bölgeye koştu. Yangın büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Ülke genelinde orman yangınları ile mücadele edilirken Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası'nda bilinçsizce yakılan ateş ormanı yakıyordu. Orman kenarındaki çöpler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Orman kenarındaki alevler vatandaşlar tarafından fark edildi. Yangın söndürme tüpleri, kova ve bidonları alan vatandaşlar bölgeye koşarak alevlere müdahale etti. Kısa süreliği paniğe yol açan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dikkatli olmalıyız

Olaya tanıklık eden Mehmet Yıldırım, "Havalar sıcak ve kuru Allah korusun ağaçlar alev alsa yangını durdurmak imkansız olabilirdi. Böyle duyarsızlık olmaz. Günlerdir ormanlarımız yanıyor. Yetkililer sürekli anons ve duyuru yapıyor. Ormanlara girmek, ateş yakmak yasak. Fakat görüyoruz ki orman kenarında çöp döküp ateşe veren duyarsız vatandaşlarımız var. Millet olarak çok dikkat etmeliyiz. Birlik beraberlik içinde olmalıyız. Arkadaşlarımız yangın tüpleriyle, dumanları gören köylüler ise su bidonları su kovalarıyla geldiler. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu
Bilinçsiz yakılan ateş ormanı yakıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım

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