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Kovancılar sentetik sahada sona gelindi

Kovancılar sentetik sahada sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençler için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençler için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl tribün ve çevre düzenlemesi yapılan Kovancılar ilçe sahasında yapımı devam eden giyinme odaları, hakem odaları ve kafeterya fiziki olarak yüzde 95 seviyesine gelerek sona yaklaştı.

Yapımında son aşamaya gelen giyinme odaları, hakem odaları, kafeteryası ve yenilenen zeminiyle çok modern bir görünüme sahip olan Kovancılar ilçe sahası hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Kovancılar ilçe sahasının hem zemininde çökmeler vardı hem de ihtiyaca cevap vermeyecek düzeydeydi. Özellikle zeminin tesviyesi yapılarak halısı sıfırdan yenilenip pırıl pırıl bir zemin haline geldi. Böylelikle sahamız tribünü, çevre düzenlemesi, giyinme odaları ve zeminiyle şehrimizin en modern sahalarından bir tanesi oldu. BAL'da mücadele eden Kovancılar Spor'umuza, gençlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Burada uzun yıllar boyunca hem antrenman hem etkinliklerini hem de futbol müsabakalarını yapabilecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kovancılar sentetik sahada sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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