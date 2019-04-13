Kovancılar'da Mera Islah Çalışması

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde mera ıslah çalışması kapsamında bin dekarlık alana suni gübreleme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kovancılar ilçesi Bayram Yazı Köyü'nde bin bin dekar alanda yapılacak olan mera ıslah çalışması nedeniyle program düzenlendi. Programa, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, köy muhtarı Mehmet Zeki Kılıç, oda başkanları, köy sakinleri ve öğrenciler katıldı. Mera ıslah çalışması ile ilgili bilgi verilmesinin ardından, suni gübre atımı gerçekleştirildi.

Mera ıslah çalışması kapsamında bir araya geldiklerini belirten İl Müdürü Turan Karahan," Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2018-2019'u Türkiye'nin 81 ilinde mera ıslah yılı ilan ettik. Elazığ tarım teşkilatı olarak bizlerde kentte 65 bin dekar mera alanı ıslah etmek üzere programımıza dahil ettik. Buna yönelik projelerimizi hazırlayıp, bakanlığa sunduk. Bir çok projemiz için de destekleme kararı alındı. Mera ıslah programının büyük bir kısmını Kovancılar ilçemiz teşkil ediyor. Yaklaşık 180 bin büyükbaş, 700 bin baş küçükbaş hayvan varlığı ile bölgemizde en fazla hayvan potansiyeli olan yer Elazığ'dır. Bu kapsamda, mevcut meraların kaliteli otlarla beslenerek ıslah edilmesi ve hayvancılık üretimiyle uğraşan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını planlıyoruz. Bugün 2 bin 100 dekar alanın ıslah kapsamına alınması nedeniyle bin dekarına suni gübrenin atılması çalışmasını yapıyoruz" dedi.

Kendisinin de köyde yetiştiğini anımsatan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, yapılan çalışmalarla köy sakinlerinin hizmetine meraların sunulacağını kaydetti.

Köylerin tekrar ayağa kaldırılacağını aktaran Kaymakam Özdemir, "Tarım ve hayvancılığı ayağa kaldırmış olacağız. Köylülerimiz bu tür alanların en verimli şekilde kullanılmasını istiyor. Meralar bizim için çok kıymetli, buradaki işgali de engelleme adına biz her türlü desteği vermeye hazırız. Buralar hepimizin kullanımına hazırlanmış alanlar, bunları ıslah edilmiş şekilde kendi hayvanlarımız ve doğadaki görmediğimiz hayvanları için verimli alan haline getirmiş olacağız"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA