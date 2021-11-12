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Kovancılar'da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kovancılar'da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası

İçişleri Bakanlığının 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde başladı.

ELAZIĞ (İHA) - İçişleri Bakanlığının 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde başladı. Vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, kemerin kaza esnasında ölüm riskini yüzde 45 düşürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığının tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığı 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde start aldı. İlçe merkezinde bulunan İlhami Ethem Caddesinde düzenlenen etkinlikte sürücülere emniyet kemeri uygulaması yapılarak, emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliğe katılan sürücülere, 'bu yolda birlikteyiz' broşürleri dağıtılarak bilinçlendirildi.

Etkinliğe, Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, kurum müdürleri, polis ve zabıta ekipleri katıldı. - ELAZIĞ

Kovancılar'da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası

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