Kovalı torbacı tutuklandı
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Kovalı torbacı tutuklandı

18.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:20

Kovalı torbacı tutuklandı Adana'da polis damdan kova sarkıtıp eroin satan bir kişiyi yakaladı.

Kovalı torbacı tutuklandı

ADANA - Adana'da polis damdan kova sarkıtıp eroin satan bir kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu tacirlerinin, evin damından sarkıttıkları kovayla uyuşturucu maddeleri teslim ettiğini belirleyen polis, söz konusu adrese baskın yaptı. Ekipler, şüpheliyi, uyuşturucu madde satışı sırasında suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 22 pakette 28.96 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili Yakup S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kovalı torbacı tutuklandı
Kovalı torbacı tutuklandı
Kovalı torbacı tutuklandı
Kovalı torbacı tutuklandı
Kovalı torbacı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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