Kovalarla, hortumla yanan aracı söndürmek için seferber oldular
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Bayburt, 3. Sayfa

Kovalarla, hortumla yanan aracı söndürmek için seferber oldular

Kovalarla, hortumla yanan aracı söndürmek için seferber oldular Bayburt'ta yanan otomobili söndürebilmek için vatandaşlar kovalarla, hortumla su tutarak uzun süre çaba sarf ettiler.

30.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:42
Kovalarla, hortumla yanan aracı söndürmek için seferber oldular

Kovalarla, hortumla yanan aracı söndürmek için seferber oldular

BAYBURT - Bayburt'ta yanan otomobili söndürebilmek için vatandaşlar kovalarla, hortumla su tutarak uzun süre çaba sarf ettiler.

Olay, Bayburt'un Olutmuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilini çalıştırmak üzere araca binen ve kontağı çeviren sürücü biranda yangın çıktığını fark etti. Kısa devre nedeniyle çıktığı tahmin edilen araç yangını söndürebilmek için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Kimi kovayla, kimi de hortumla yanan aracın ön kısmına su tuttu. Aracın akaryakıt kısmının yanması üzerine çabalar sonuç vermedi. Bu sırada bazı vatandaşlar da yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Birkaç kez denemenin ardından yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahaleyle yangın itfaiye ekipleri gelmeden söndürüldü.

Vatandaşların araç yangınını söndürme çabaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde birçok vatandaşın yangın söndürme eğitimi almadığı ve bu tür konularda yetersiz kalındığını objektiflere yansıttı.

Kovalarla, hortumla yanan aracı söndürmek için seferber oldular

Kaynak: İHA

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Kovalarla, hortumla yanan aracı söndürmek için seferber oldular

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