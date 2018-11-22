Kovalanan Araçta Çalıntı Malzemeler Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir araçtan şüphelenen polis ekipleri, kovalamaca sonucu durdurdukları araçta çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ikazına uymayarak kaçmaya başlayan aracı kovalayan ekipler, önce araçla ardından yaya olarak kovaladıkları şahısları yakaladı. Y.K. ile S.K. isimli şahıslar yakalandıktan sonra araçta yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve adaptörü, 1 adet 72 ekran televizyon, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet modem, 1 adet powerbank, 2 adet bıçak, 1 adet demir beton kırma keskisi, 1 adet tornavida, 1 adet levye ve 1 adet keski aleti ele geçirildi.

Ele geçen malzemelerin Karataş Mahallesi 404 nolu Cadde'de bir iş yerinden çalındığı ortaya çıktı.

Şüpheli şahıslar, haklarında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP