Kovalamacayla durdurulan otomobilin içinden 8, bagajından da 2 kaçak göçmen çıktı

KONYA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin koltuklarında 8, bagajda da 2 olmak üzere Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı.