Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı
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Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı

19.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:01
Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı

ADANA'da sürüsünün 'Dur' ihtarına uymayıp, bir polis aracına çarparak kaçtığı otomobil, kovalamacayla durduruldu.

ADANA'da sürüsünün 'Dur' ihtarına uymayıp, bir polis aracına çarparak kaçtığı otomobil, kovalamacayla durduruldu. Otomobildeki 2 kuzen gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 8 kilo 250 gram takoz esrar ile 205 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Ekipler, otoyolda, polis kontrol noktasında, şüpheli otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, bir polis aracına da çarparak yoluna devam etti. Polis ekipleri de peşlerine düştü. Kovalamacayla durdurulan otomobildeki Recep Sultan (32) ile amcasının oğlu Recep Sultan (33) yakalandı. Şüphelilerin, polis otosuna çarptıklarında yaralandıkları belirlendi. Polisin, özel eğitimli narkotik dedektör köpeği 'Oscar' ile otomobilde yaptığı aramada, 8 kilo 250 gram takoz esrar, 205 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Şüpheliler, tedavilerinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı
Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı
Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı
Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı
Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı
Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı
Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 10:11:41. #1.15#
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