Kovalamacayla durdurulan otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovalamacayla durdurulan otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı

24.09.2020 07:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 07:59
Kovalamacayla durdurulan otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı

İZMİR'de, polis kontrolünden kaçan içerisinde biri kadın, 2 kişinin bulunduğu otomobil, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu durduruldu.

İZMİR'de, polis kontrolünden kaçan içerisinde biri kadın, 2 kişinin bulunduğu otomobil, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobildeki 2 kişiyle kendilerini takip eden başka otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı. Takip sırasında otomobilden atılan 2,5 bonzaiye el konuldu.

?Buca ilçesi tarihi su kemerleri yakınında saat 04.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 35 AV 1962 plakalı otomobili durdurdu. Polis memuru, 'Annemi hastaneye götürüyorum' diyen otomobil sürücüsüne aracı yolun sağına çekmesini söyledi. Ancak sürücü, hızla yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında, otomobilden siyah poşetler atıldı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, Ankara Caddesi'nde durduruldu. Otomobildeki 2 kişi ile kovalamaca sırasında polis ekiplerini başka bir otomobille takip eden bir şüpheli gözaltına aldı.

Arkadan gelen araçtaki şüphelinin ifadesinde, işten çıktığını ve tesadüfen polisin takip ettiği otomobilde karısını gördüğünü söylediği belirtildi. Otomobilden atılan siyah poşetlerde yapılan kontrollerde yaklaşık 2.5 kiloya yakın bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1'i kadın, 3 şüpheli sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Nebahat Çehre Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Erol Bulut Tamer Tuna Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ankara İntihar Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovalamacayla durdurulan otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 07:59:32. #1.14#
title