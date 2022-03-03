Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu

AA, Ömer Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AGP 396 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 4 şüpheli ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirmesi üzerine şüphelilerin gidebileceği güzergahlara çok sayıda ekip sevk edildi.

Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarına girerek otomobille kaçışını sürdüren şüpheliler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu durduruldu.

Ekipler, otomobildeki 4 şüpheliyi gözaltına alırken araçta yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler ve otomobil, detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu

Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu

Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Adana Yüregir, Adana, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title