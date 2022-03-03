Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu
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Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AGP 396 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Otomobildeki 4 şüpheli ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.
Durumun telsiz anonslarıyla bildirmesi üzerine şüphelilerin gidebileceği güzergahlara çok sayıda ekip sevk edildi.
Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarına girerek otomobille kaçışını sürdüren şüpheliler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu durduruldu.
Ekipler, otomobildeki 4 şüpheliyi gözaltına alırken araçta yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler ve otomobil, detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.