KOVALAMACAYLA DURDURULAN OTOMOBİLDE 215 BİN 625 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ - Haberler
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KOVALAMACAYLA DURDURULAN OTOMOBİLDE 215 BİN 625 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde yapılan aramada 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

BOLU'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde yapılan aramada 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM otoyolu İstanbul yönünde takibe aldıkları otomobile, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada toplam 34 kilo 750 gram olan 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu A.S. gözaltına alındı. A.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

KOVALAMACAYLA DURDURULAN OTOMOBİLDE 215 BİN 625 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ

KOVALAMACAYLA DURDURULAN OTOMOBİLDE 215 BİN 625 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ

KOVALAMACAYLA DURDURULAN OTOMOBİLDE 215 BİN 625 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ

KOVALAMACAYLA DURDURULAN OTOMOBİLDE 215 BİN 625 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ
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Haber: KOVALAMACAYLA DURDURULAN OTOMOBİLDE 215 BİN 625 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ - Haberler
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