Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi çıktı
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Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi çıktı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi çıktı Bagajdan çıkan şahısları gören polisler şaşkına döndü Düzce'de gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ticari araç, kovalamaca sonrasında yakalandı.

Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi çıktı

Bagajdan çıkan şahısları gören polisler şaşkına döndü

DÜZCE - Düzce'de gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ticari araç, kovalamaca sonrasında yakalandı. 2 kişilik araçla kısıtlamayı ihlal ederek kaçan 6 kişiye ise 30 bin 579 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ç.Ş. idaresinde 81 AG 115 plakalı Fiat marka hafif ticari araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bahçeşehir bölgesinde kaçmaya devam eden sürücü, daha sonra köy yollarına girerek izini kaybettirmeye çalışan araç, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Durduran tek kapılı ve 2 kişilik araçta yapılan kontrollerde araç içinde 6 kişinin olduğu belirlendi.

Aracın kapılarını açan polis ekipleri, aracın aracın bagajından bile şahısların çıktığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Polis ekiplerince şahısların üstünde ve otomobilde yapılan aramada ise 1 adet silah ele geçirildi. İnceleme sonrasında izinsiz sokağa çıktığı belirlenen şahıslara kısıtlama ihlali, polisin dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli araç kullanmak nedeni ile toplamda 30 bin 579 lira cezai işlem uygulandı.

Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi çıktı
Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi çıktı
Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi çıktı
Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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