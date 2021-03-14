Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
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Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı

14.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:11

- Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı Uyuşturucu bulunan otomobille kaçan 3 kişi gözaltına alındı Gece devriye atan mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurmak istenilirken kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden poşetler dolusu uyuşturucu çıktı.

- Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı

Uyuşturucu bulunan otomobille kaçan 3 kişi gözaltına alındı

DÜZCE - Gece devriye atan mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurmak istenilirken kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden poşetler dolusu uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Düzce Olimpiyat kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye atan mahalle bekçileri, şüphelendikleri B.U. idaresindeki 81 ABH 520 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü idaresindeki otomobil, Düzce şehir merkezine doğru kaçmaya başladı. Bekçilerin anonsu ile başlayan kovalamacada kaçan otomobil, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu Şerefiye Mahallesi Sinem Sokak'ta durduruldu. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramalarda 3 poşet içerisinde 100 gram metanfetamin, 421 adet uyuşturucu hap ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise kurusıkıdan bozma 1 adet tabanca ele geçirildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan ve içinden uyuşturucu çıkan otomobildeki sürücü B.U. ile araçta bulunan C.İ. ve İ.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Otomobil ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL

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