Kovalamacada terk edilen otomobilden uyuşturucu çıktı
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Kovalamacada terk edilen otomobilden uyuşturucu çıktı

15.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:59
Kovalamacada terk edilen otomobilden uyuşturucu çıktı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin terk ettiği otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin terk ettiği otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Yaya olarak kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gece geç saatlerde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği içerisinde 2 kişi bulunan 01 EM 276 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Otomobil, Yeni Mahalle'de terk edilmiş bulundu. Yakıtı bittiği için terk edildiği anlaşılan otomobilde yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi, Yaya olarak kaçan D.Y. ve B.Y. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kovalamacada terk edilen otomobilden uyuşturucu çıktı
Kovalamacada terk edilen otomobilden uyuşturucu çıktı
Kovalamacada terk edilen otomobilden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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