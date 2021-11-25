Kovalamacada polis aracına çarpan şüpheli aracı bozulunca yakalandı

KONYA (İHA) - Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheli şahıs, aracı arızalanınca yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şüphe üzerine 42 CVL 48 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Sürücünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan kamyonetin sürücüsü, polisi aracına çarptıktan sonra yoluna devam etti. Yaralananın olmadığı çarpışma esnasında kamyonetin yakalanması için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından Sedirler Caddesi Zeytinci Sokağa giren kamyonet sürücüsü, aracının arızalanması üzerine peşinden gelen polisler tarafından yakalandı. Araçta arama yapan polis ekipleri, isminin Faruk Bayam B. olduğu anlaşılan sürücünün çok sayıda suç kaydının olduğunu tespit etti. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kamyonet detaylı arama için emniyetin oto parkına çekilirken, şüpheli Faruk Bayam B. ise ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA