Kovalamacada durdurulan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı
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Kovalamacada durdurulan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı

OSMANİYE'de, sürücüsünün, jandarmanın 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

Kovalamacada durdurulan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı
28.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:47

OSMANİYE'de, sürücüsünün, jandarmanın 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten temin edilen uyuşturucu maddenin kentte piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bahçe ilçesi Kızlaç köyü mevkiinde önlem alan ekipler, şüpheli otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, jandarma da peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil durduruldu, sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Otomobilde ve kaçış güzergahı ile şüphelilerin üzerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 36 mermi, 25 gram metamfetamin 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: DHA

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