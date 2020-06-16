Kovalamacada dengesini kaybeden polis kaldırıma başını çarptı
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Kovalamacada dengesini kaybeden polis kaldırıma başını çarptı

Burdur'da parkta şüpheli tavırlar sergileyen ve kaçmaya başlayan iki çocukla polis arasında kovalamaca başladı.

Kovalamacada dengesini kaybeden polis kaldırıma başını çarptı
16.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:36

Burdur'da parkta şüpheli tavırlar sergileyen ve kaçmaya başlayan iki çocukla polis arasında kovalamaca başladı. Motosikletten indikten sonra kovalamacada dengesini kaybedip yere düşen ve başından yaralanan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Burdur şehir merkezi Bahçelievler Mahallesi Gençlik Parkında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli polisler parkta bulunan iki genci fark etti. Şüpheli hareketler fark eden yunus ekipleri çocukların yanına kimlik sormaya gittiğinde şüpheliler parkta kaçmaya başladı. A.U. (16) ve M.Y. (16) polisin dur ihtarına uymazken, kovalamaca esnasında polis memuru Selcan Akbaş dengesini kaybederek düştü. Kaldırım taşlarına başını çarpan polis memuru ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri polis memurunu ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Kafasından yaralı halde hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun kritik olduğu öğrenilirken, A.U ve M.Y. asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınıp Çocuk Şubesine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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