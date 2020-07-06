Kovalamacada çalıntı motosikletle yakalanan zanlının 22 suç kaydı çıktı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kar maskeli motosiklet sürücüsünün, 22 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kar maskeli motosiklet sürücüsünün, 22 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

Seydişehir-Konya kara yolu Akçalar Mahallesi mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri sürücüsünün yüzünü kar maskesi ile gizlediği motosikleti durdurmak istedi.

Yapılan "dur" ihtarına uymayan sürücü motosikletle kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında motosikletin kontrolünü kaybederek köprü üzerinde bulunan bariyerlere çarpan Ömer Ö. (35) gözaltına alındı.

Kimlik sorgusunda "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 22 ayrı kaydının bulunduğu belirlenen Ömer Ö, tedavisi için Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şüphelinin kullandığı çalıntı motosikletin ise Ortakaraören Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Büyükcırık'a (50) ait olduğu tespit edildi.

Motosikleti kendisine teslim edilen Büyükcırık, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA