Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar
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Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel
Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar

DÜZCE'de çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

DÜZCE'de çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. 

Olay, öğle saatlerinde, Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana geldi. Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde 01 EEH 89 plakalı otomobili gören polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Abdülkadir S. ve Kudret K. gözaltına alınırken, hırsızlık suçlarından arandıkları, aracın da çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.  


Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar
Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar
Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar
Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar
Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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