Kovalamaca sonunda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Kovalamaca sonunda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

KÜTAHYA'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

04.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:21
Kovalamaca sonunda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, tutuklandı. 

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu 43 UA 117 plakalı otomobili takibe aldı. Şehir girişinde durmaları yönündeki ihtara uymayan şüpheliler, yollarına devam etti, ekipleri de peşlerine düştü. Polis ekipleri kovalamaca sonucu otomobilin önü keserek durdurdu. Şüphelilerden biri bu sırada otomobildeki uyuşturucuyu camdan atmak isterken başını çarpıp, yaralandı. Polis, araçtaki M.T. ile E.K.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.Şüphelilerin otomobilinde ve evlerinde yapılan aramalarda 270 gram esrar, 13 gram metamfetamin ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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