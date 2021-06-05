Kovalamaca sonucu yakalandı, üzerinden bonzai çıktı
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Kovalamaca sonucu yakalandı, üzerinden bonzai çıktı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

Kovalamaca sonucu yakalandı, üzerinden bonzai çıktı Şişli'de kovalamaca sonucu yakalanan şahısta bonzai ele geçirildi Şişli'de bekçilerin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı.

Kovalamaca sonucu yakalandı, üzerinden bonzai çıktı

Şişli'de kovalamaca sonucu yakalanan şahısta bonzai ele geçirildi

İSTANBUL - Şişli'de bekçilerin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı. Emniyette 5 adet suç kaydı olan şahsın üzerinden bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, 3 Mayıs günü 20.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Çiğdem Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri Çiğdem Sokak'ta bir şahıstan şüphelenerek durdurmak istedi. Bekçileri karşısında gören şahıs bir anda ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre boyunca kaçan şahıs, bekçiler tarafından yakalandı. İsminin A.P. olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinde arama yapan bekçiler 173.9 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyette işlemleri süren şüphelinin 5 adet suç kaydığı olduğu öğrenildi.

Kovalamaca sonucu yakalandı, üzerinden bonzai çıktı
Kovalamaca sonucu yakalandı, üzerinden bonzai çıktı
Kovalamaca sonucu yakalandı, üzerinden bonzai çıktı
Kovalamaca sonucu yakalandı, üzerinden bonzai çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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