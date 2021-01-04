Kovalamaca sonucu yakalandı, meyve suyu kutusunda ve banyo lifinde uyuşturucu çıktı
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Kovalamaca sonucu yakalandı, meyve suyu kutusunda ve banyo lifinde uyuşturucu çıktı

04.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:17
Kovalamaca sonucu yakalandı, meyve suyu kutusunda ve banyo lifinde uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP'te, kovalamaca sonucu durdurulan şüphelinin elindeki poşette bulunan meyve suyu kutusu ve banyo lifi içerisinden uyuşturucu çıktı.

GAZİANTEP'te, kovalamaca sonucu durdurulan şüphelinin elindeki poşette bulunan meyve suyu kutusu ve banyo lifi içerisinden uyuşturucu çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen kişi tutuklandı. 

Yeditepe Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği T.H. isimli kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yanındaki poşetteki meyve suyu, banyo lifi, hassas terazi bulundu. Polislerin tedirgin davranışları nedeniyle şüphelendiği T.H.'nin poşetindeki meyve kutusu ve banyo lifinin detaylı incelemesinde içerisinde uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Uyuşturucuya el koyan polislerce emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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