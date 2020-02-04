Kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinden 123 uyuşturucu hap ile 41 gram takoz esrar çıktı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinden 123 uyuşturucu hap ile 41 gram takoz esrar çıktı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince takip edilen Ö.Ü, polisin "dur" ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan şahsın üst aramasında, 123 uyuşturucu hap ile 41 gram takoz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.Ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.