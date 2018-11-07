Kovalamaca Sonucu Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te yaklaşık bir yıldır aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla yaklaşık 1 yıldır aranan R.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Çıksorut Mahallesi'nde tespit edilen şüphelinin "dur" ihtarına uymayarak kaçması sonucu kovalamaca yaşandı.

Yakalanan şüphelinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca, 5 dolu fişek, 22,6 gram metamfetamin ve 5,2 gram esrar, evinde de 56 gram metamfetamin, 12 tabanca fişeği, 3 kartuş ile kurusıkı tabanca ve büyük boy bıçak buldu.

Emniyetteki işlemi tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.