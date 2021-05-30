Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üstünden uyuşturucu çıktı
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Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üstünden uyuşturucu çıktı

Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üstünden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Eskişehir'de polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerin durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Ancak şahıs polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca şahısla polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalama sonucu Sarper Caddesi'nde yakalanan G.K.M., isimli şahsın yapılan üst aramasında 0,20 gram metanfetamin, şırınga içinde uyuşturucu madde ve iki adet 'payp' olarak tabir edilen uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi. Şahsın kullandığı beyaz renkli bisiklet ve uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı ve şahıs idari yaptırım uygulanarak, hazırlanan evrakları ile birlikte polis merkezi amirliğine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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