Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı
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Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı

23.10.2020 13:48 | Son Güncelleme: 23.10.2020 13:55
Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı

Samsun'da narkotik polisinin takibi ve kovalamacası sonucu yakalanan araçta uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi ve kovalamacası sonucu yakalanan araçta uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan F.K. ve M.M.S. isimli şahısların şehir merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinilmesi üzerine yapılan çalışmada, şüpheli iki şahsın içinde bulunduğu araç Tekkeköy ilçesinde durdurulmak istedi. Polis ekiplerinden kaçan araç kovalamaca sonucu İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 241,50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.K. ve M.M.S. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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