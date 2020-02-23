Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

23.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:00

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda suçtan aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Nurdağı ilçesi Fatih Mahallesi'nde metruk binaya giren ve polisi görünce kaçan Y.A. (15) ve Ş.A. (24) kardeşler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, 53 suçtan aranan ve 43 dosyadan firari olduğu belirlenen Ş.A'yı ve 4 suçtan dosyası bulunan ve firari olan kardeşi Y.A'yı suçüstü yakalamıştı.

Kaynak: AA