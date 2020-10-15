Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden esrar çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın yol uygulamasını fark edip, araçla kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu 1 kilo 571 gram kubar esrar ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın yol uygulamasını fark edip, araçla kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu 1 kilo 571 gram kubar esrar ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Güvercinlik Mahallesi'nde yol kontrolü gerçekleştirdi. Denetim sırasında, bir otomobilin kendilerini fark edince, farklı bir yöne doğru hareket edip, kaçtığını gören jandarma ekileri, peşlerine düştü. Yarım saatlik kovalamacanın ardından Mumcular Mahallesi'nde durdurulan otomobildeki M.A.C (34) ile İ.Ö (36) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 571 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.C., tutuklandı, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ