Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi ESKİŞEHİR'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde yapılan aramada 958 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde yapılan aramada 958 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde polisin dur İhtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Araçta, narkotik köpeği 'Lady' ile yapılan aramada, 2 paket halinde 958 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA